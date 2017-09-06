Жителям Барнаула рассказали, как будет развиваться город в ближайшие 5 лет

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Впервые в истории столицы Алтайского края прошел масштабный городской форум развития "Уютный Барнаул", где депутаты, эксперты, представители власти обсудили с горожанами реализацию шести городских проектов: "Комфортная городская среда", "Качественная медицина", "Эффективное коммунальное хозяйство", "Безопасные дороги", "Современная школа" и "Забота о старшем поколении".

Первая часть форума прошла в формате обсуждений. Например, депутаты Госдумы, которые курируют проекты, представители общественности побывали на местах, где ведется реализация шести направлений. Также прошли заседания круглых столов, где кроме текущего состояния дел обсуждались проблемы и перспективы реализации проектов.

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Далее состоялся форум "Уютный Барнаул", который прошел в здании Молодежного театра Алтая. В его начале зрителям показали десятиминутный фильм о реализации проектов в этом году в столице Алтайского края. Из него, в частности, можно было узнать о ремонте дорог, об открытии новой школы №133 в микрорайоне "Дружный" и других проектах.

"Говорим Барнаул — подразумеваем развитие. Говорим развитие — подразумеваем Барнаул", - обращался к зрителям закадровый голос.

Сергей Дугин первым взял слово во время форума. Он отметил, что выбранный курс развития города будет реализован в ближайшие пять лет.

"Наша цель – подвести промежуточные итоги работы по реализации приоритетных городских проектов, а главное – наметить краткосрочные планы и сформировать дальнейшую стратегию развития в Барнауле комфортного городского пространства. Так, на 85% в городе реализован масштабный проект "Безопасные и качественные дороги", - сказал Дугин.

Спикер краевого парламента Александр Романенко отметил, что уже сегодня этот эксперимент можно признать удавшимся, но в дальнейшем необходимо вести активнее диалог с гражданами по пожеланиям и корректировке программ.

"Многие предложения будут учтены при корректировке стратегии развития Барнаула. Мы находимся в начале пути. Конечно, довести всю городскую среду до идеального состояния сразу невозможно. Но сворачивать с этого пути мы не собираемся", - добавил спикер АКЗС.

В конце форума была принята стратегия развития краевой столицы на ближайшие пять лет.

