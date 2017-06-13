Жителям дома в Барнауле хотят отключить горячую воду на 1000 лет и 9 дней

Объявление с предупреждением отключения горячей воды на 1000 лет появилось у входа в подъезд одного из многоквартирных домов Барнаула. Причем, с последующим выводом в ремонт тепломагистралей. Об этом рассказали в интернет-сообществе "Барнаул22".

"Возможно они не шутят", - отмечают люди, комментируя фотографию объявления с явной ошибкой. В конце предупреждения указана уже вполне реальная дата возвращения горячей воды.