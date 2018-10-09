Жителю Алтая обрушился на голову потолок в его собственном доме

Инцендент произошел в селе Турочак Республики Алтай. Местному жителю на голову обрушился потолок в его собственном доме. ЧП произошло в 8:00 утра 7 октября.

Мужчина 1972 года рождения оказался под завалами и не мог самостоятельно выбраться. Грохот услышал сосед, который услышал стоны и вызвал помощь, сообщают Новости Горного Алтая.

Пострадавший остался жив, но получил травмы.

Пожарные пожарно-спасательной части аккуратно извлекли пострадавшего из завалов и передали бригаде скорой медицинской помощи. Спасатели отыскали под завалами и хозяйского щенка. Он "жалобно скулил и был очень рад, когда его нашли и вытащили из-под рухнувших досок", - пишет издание со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Республике Алтай.