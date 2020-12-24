Жителю Алтайского края грозит пять лет колонии из-за 500 рублей

В Поспелихинском районе неизвестный украл телевизор у 90-летней бабушки. С соответствующим заявлением в полицию обратилась дочь потерпевшей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

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Во время оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний ранее судимый безработный местный житель.

"По предварительным данным, подозреваемый разбил окно в веранде частного дома, пробрался в жилище и похитил из него недавно купленный жидкокристаллический телевизор", – говорится в сообщении.

Мужчина признался в содеянном и рассказал, что продал украденное знакомому за 500 рублей. Полицейские изъяли телевизор и вернули владелице.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище". Сельчанину грозит до пяти лет колонии.