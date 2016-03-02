Жителю Бийска изрезали ножом лицо во время драки

фото: depositphotos.com

Злоумышленника, изрезавшего своего знакомого и похитившего золотые украшения, задержали сотрудники вневедомственной охраны в Бийске.

Как сообщили 2 марта в пресс-службе ГУ МВД по краю, инцидент произошел в минувший понедельник. В дежурную часть полиции позвонила местная жительница и сообщила о шуме и криках в соседней квартире.

На месте происшествия правоохранители обнаружили окровавленного мужчину и его испуганную жену. Супруга потерпевшего рассказала о том, что в их квартире между мужем и их знакомым произошла драка.

"В ходе драки знакомый схватил нож и несколько раз ударил мужа по лицу. Кроме того, после всего произошедшего женщина обнаружила, что из шкафа пропали ее золотые серьги стоимостью около 6 тысяч рублей", – уточняют в полиции.

Пострадавший был госпитализирован, а подозреваемого вскоре обнаружили в соседнем микрорайоне. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.