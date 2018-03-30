"Жизнь всё одно ожидание": о чем поют алтайские заключенные

Фото: Андрей Луковский, Amic.ru

Осужденные, содержащиеся в учреждениях УФСИН России по Алтайскому краю, выступили в финале регионального этапа конкурса "Калина Красная". Для многих заключенных концерт в ЛИУ №1 стал настоящим праздником. Переполненный актовый зал аплодисментами встречал артистов. Большинство из ребят уже не в первый раз выступают на конкурсе. Многие пишут свои песни, стихи, снимают видеоклипы, находясь по ту сторону свободы.

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Готовиться к выступлению на финальном концерте осужденным помогал Евгений Гутчин - пианист, дирижёр, композитор, аранжировщик, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества. Хореографию осужденным ставил Николай Сингач – доцент кафедры хореографии Алтайской академии культуры и искусств, заслуженный работник культуры России. Евгений Гутчин и Николай Сингач присутствовали на репетициях финального концерта, проводили мастер-классы для участников конкурса. Творчество конкурсантов оценивало жюри. Его возглавил заместитель начальника УФСИН подполковник внутренней службы Олег Кытманов.

Всего в ходе отборочного концерта осужденные исполнили 13 песен – о семье, о любви, о доме. Ну и, конечно, о свободе.

"Нас с тобой разделяет стена,

И моя, и моя в том вина…

Заключенная любовь, запрещенная…

На разлуку долгих лет обреченная".

Один из участников — Сергей Шкловер — настоящая звезда ЛИУ№1. Они вместе с Николаем Моисеенко организовали рэп-дуэт "Габариты". Сочиняют сами. Стараются не отставать от рэп-культуры в стране и мире: смотрят версус-баттлы, слушают новые треки Оксимирона, а также просто много узнают о музыке через различные телевизионные каналы. В своих песнях ребята поют, конечно, о любви.

"Мы, может, встретимся через десять лет,

И я скажу, как ты шикарна, скажу: "Привет".

Ты промолчишь и пройдешь мимо,

Ты не расскажешь мне про то, что под сердцем хранила.

Ты не расскажешь про сотню бессонных ночей,

О том, что творилось на душе твоей.

Да, я добавил четких красок в нашу картину,

Ты показала мне нашу дочку Инну".

Все участники конкурса получили памятные дипломы. А первое место пришлось разделить аж между тремя конкурсантами. Так, лучшей, по мнению жюри, стала неоднократная участница конкурса "Калина Красная", осужденная из ИК-6 Светлана Митрякова. Она пела известную песню Раисы Отрадной. Но в ее исполнении она выглядела намного пронзительнее и правдивее, чем в оригинале.

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Где же ты будешь, где я,

Так ли сердечно признание,

Это такая игра,

Где на финал расставание.

Где же ты будешь, где я,

Жизнь всё одно ожидание,

Это такая игра,

Где за любовь наказание".

Вместе с тем жюри покорило исполнение авторской песни группы "Габарит". Все трое получили дипломы победителей и полезные подарки.

"Но ты подожди, остановись на мгновение,

Я ведь еще не успела сказать.

Какой же нелегкой ценой нам дается то время,

Которое так просто потерять".

Записи лучших выступлений отправят на рассмотрение художественного совета в Москву. Участников финального этапа конкурса определит экспертная комиссия. Они выступят на заключительном гала-концерте.

"Нам не быть вдвоем,

Кричали чайки над моим окном.

Нам не быть вдвоем,

Все книжки о любви ушли осенним днем.

Нам не быть вдвоем,

Растает сердце ветер ледяным огнем,

Нам не быть вдвоем,

Всех книг, которые прочли, мы не вернем".

"Калина Красная" – самая крупная в истории России творческая акция, направленная на духовную и социальную реабилитацию осужденных. Она проходит ежегодно с 2003 года в разных регионах страны. В 2013 году гала-концерт проходил в Барнауле. Именно тогда впервые в конкурсе участвовали осужденные из Алтайского края.