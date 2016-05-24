ЖКХ в кредит: гендиректор БГЭС ответит на вопросы читателей Amic.ru

Что дешевле: платить пени за просроченные платежи по ЖКХ или взять потребительский кредит? На этот вопрос, а также на многие другие ответит 25 мая генеральный директор АО "Барнаульская горэлектросеть" Иван Василиади во время онлайн-конференции на портале Amic.ru.

Напомним, в середине мая ряд ведущих российских банков объявили о снижении ставок на потребительское кредитование. Так, с 16 мая Сбербанк снизил свои ставки на 1.1 – 4.1 %. Теперь кредит с обеспечением в ведущем банке страны можно взять под 14,9-22,9% годовых, без обеспечения – 16,9-23,9% годовых. Между тем максимальный процент пени за просроченные платежи по электроэнергии, утвержденный законодательством, составляет 31%. Он распространяется на все суммы долга, просрочка которых превысила три календарных месяца.

В Барнаульской горэлектросети насчитывают более 1 700 абонентов, которые имеют долг за электричество свыше 30 тыс. рублей с периодом просрочки свыше трех месяцев. Данные потребители – потенциальные клиенты кредитных учреждений. По мнению финансовых экспертов, для таких абонентов потребительское кредитование – более экономное решение, нежели реструктуризация долга ЖКХ с учетом оплаты пени.

Данную тему мы предлагаем обсудить вместе с генеральным директором БГЭС Иваном Василиади 25 мая с 11 до 12 часов в рамках онлайн-конференции на amic.ru. Напомним, специалисты БГЭС регулярно отвечают на вопросы читателей портала. Ознакомиться с материалами предыдущих конференций можно здесь.