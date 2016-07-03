Журнал GQ номинировал Сергея Шубенкова на звание спортсмен года

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Известный мужской журнал GQ номинировал барнаульского легкоатлета Сергея Шубенкова на звание спортсмен года.

Вместе с нашим спринтером за звание борются футболист Федор Смолов, хоккеист Артемий Панарин, баскетболист Виктор Хряпа и боец Александр Шлеменко.

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Прочее Сергей Шубенков в числе первых отправил заявку на участие в Олимпиаде в Рио

Проголосовать за Сергея Шубенкова можно до 31 июля на сайте издания. Редакция GQ пишет о легкоатлете следующее: "По этому спринтеру из Барнаула больнее всего ударило отстранение легкоатлетической сборной России от Олимпиады. Летом 2015-го Шубенков стал самым быстрым человеком в мире на дистанции 110 метров с барьерами и безупречно прошел через все проверки на допинг, но преодолеть барьер на пути в Рио 2016 ему все равно не удается".

Между тем напомним, что чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков в числе первых российских легкоатлетов подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) для получения права на участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Что касается номинации человек года от GQ, то она объявлена в таких категориях, как: Актер года, Продюсер года, Лицо из ТВ, Журналист года, Писатель года, Открытие года, Музыкант года, Режиссер года, Ресторатор года, Спортсмен года, Бизнесмен года, Женщина года.

