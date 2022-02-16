Журналисты и блогеры Сибири отправили более ста работ на конкурс "Ростелекома"

Журналисты и блогеры из Сибири представили свыше ста работ на конкурс “Вместе в цифровое будущее”. “Ростелеком” проводит его для представителей СМИ, рассказывающих о новых технологиях и трендах в ИТ-сфере.

Автором юбилейной работы от Сибири стала журналистка информагентства “Телеинформ” из Иркутска Алена Кашпарова. В своём материале она рассказала о том, почему майнинг так бурно развивается в Приангарье и нужно ли его бояться.

Конкурс для региональных журналистов и блогеров “Вместе в цифровое будущее” проходит уже в одиннадцатый раз. Заявки принимаются в основные номинации (“Печатные СМИ”, “Телевидение”, “Радио и подкасты”, “Интернет-СМИ”, “Социальные медиа”) и специальные (“Умный город для жизни” от Schneider Electric и “Цифровой стиль жизни” от “Ростелекома”).

“Мир стремительно меняется, и в этом потоке важно понять и осознать эти перемены. Конкурс как раз и даёт возможность журналистам не только продемонстрировать профессиональный уровень, но и понять, как далеко мы шагнули от себя прежних и зачем нам всё это”, — отметила член жюри конкурса, начальник службы телевизионных программ ГТРК “Новосибирск” Елена Агамян.

Партнёрами проекта выступают Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АО “Шнейдер Электрик” (юридическое лицо компании Schneider Electric в России) и группа “Интерфакс”.

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне 2022 года.