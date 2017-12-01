Зима началась в Барнауле и Бийске в условиях грязного воздуха
Предприятиям двух крупнейших городов Алтая рекомендовано сократить выбросы в атмосферу
Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Зима в Барнауле и Бийске началась в не самых благоприятных экологических условиях — в крупнейших населенных пунктах Алтайского края сохраняется малоинтенсивный атмосферный процесс.
Как сообщили в региональном Гидрометцентре, это способствует накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.
Применительно к краевой столице уровень загрязнения воздуха определяется показателем "повышенный", отмечается на сайте метеорологического ведомства.
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В связи со складывающимися условиями предприятиям Барнаула и Бийска рекомендуется продлить мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу с 16:00 1 декабря до 10:00 4 декабря.