Зима накрыла Барнаул. Фоторепортаж

Обильный снегопад, прошедший в Барнауле 12 ноября, сменил пейзажи в краевой столице на зимние. Фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина прогулялась по городу и насладилась его новым видом.

Предлагаем получить удовольствие от зимних картин после осенней слякоти и вам. Кстати, синоптики говорят, что зима пришла в Алтайский край надолго. А спасатели предупреждают, что в пятницу регион накроет мощная метель.