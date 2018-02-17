Зима не отступает: морозы до -32 градусов охладят Алтай ночью 18 февраля

Морозная погода продолжит господствовать в Алтайском крае в воскресенье, 18 февраля. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, ночью и днем осадков не ожидают. В утренние часы местами изморозь, туман.

Температура ночью в Алтайском крае опустится до -22...-27 градусов, при прояснении в западных и северных районах до -32. Днем столбики термометров поднимутся до -13...-18 градусов, в южных районах до -7...-12. Ветер южный 3-8 метров в секунду.

В Барнауле ночью столбики термометров опустятся до -27...-29 градусов. Днем воздух прогреется до -13...-15 градусов. Ветер южный 3-8 метров в секунду.