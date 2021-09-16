Злоумышленник предупредил барнаульских полицейских о минировании банка в Санкт-Петербурге

Бомбу пока не нашли

16 сентября 2021, 17:11, Илья Звягинцев

Банк в Санкт-Петербурге проверили после предупреждения о минировании из Барнаула. Телефонный недоброжелатель пообещал взорвать отделение ВТБ в центре города, сообщает "Фонтанка".

Хулиган решил предупредить петербургские власти через Алтайский край. 14 сентября он анонимно позвонил в управление МВД Барнаула. Злоумышленник сказал, что готовится взорвать банк и сообщил точный адрес в Дегтярном переулке, где располагается отделение ВТБ.

Как уточнили "Фонтанке" в администрации, информацию о готовящемся теракте петербургская полиция получила около 11:00. Пока сообщение о минировании не подтвердилось.

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