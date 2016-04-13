Злоумышленник "угнал" на машине 18 ведер картофеля у пенсионера из Бийска

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Полицейские задержали 38-летнего жителя поселка Ясная Поляна Бийского района по подозрению в краже у пенсионера картошки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Отмечается, что злоумышленник связался с пенсионером по телефону и представился покупателем, который хочет приобрести несколько ведер картофеля. Мужчины договорились о цене, назначили место и время встречи. После того, как 18 пятилитровых ведер картофеля загрузили в "Газель", злоумышленник, не отдав деньги за товар, запрыгнул в кабину машины и скрылся. Пенсионер сразу же обратился с заявлением в полицию. По словам пожилого человека, ему причинили ущерб в размере четырех тысяч рублей.

Отмечается, что потерпевший не смог составить фоторобот злоумышленника, а лишь скудно описать подозреваемого и общие характеристики шин. Также в распоряжении оперативников были следы протектора шин. В итоге этого оказалось достаточно, чтобы специалисты установили личность подозреваемого. Задержанный мужчина признался в содеянном и написал явку с повинной. Подчеркивается, что большую часть картофеля он успел реализовать, остальную часть товара у него изъяли.