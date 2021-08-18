"Золотые краски" и рюкзак за 10 тысяч: как барнаульцы собирают детей в школу

"Путинским" выплатам на сборы к началу учебного года обрадовались все семьи, где есть дети-школьники. Но некоторые всё равно считают, что денег государство могло бы выделить больше: 10 000 недостаточно, чтобы собрать ребенка в школу. Но есть и те, кто уверен, что этого хватит на всё необходимое. Корреспондент amic.ru Мария Лаврищева поговорила с барнаульцами и выяснила, сколько денег они тратят на сборы школьников и как умудряются экономить.

На "первоначальный взнос" достаточно

10 000 рублей не хватит, чтобы собрать ребёнка в школу даже при условии, что часть вещей у него осталось с прошлого года, считает жительница Барнаула Марина Здвижкова. По её словам, в прошлом году она на сына-четвероклассника потратила около 16 тысяч рублей, и это при том, что не пришлось покупать обувь и некоторые другие вещи. И даже в отличие от многих других, её семье не пришлось тратиться на учебную канцелярию:

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"В нашей школе мы не покупаем учебники и рабочие тетради – это заложено в стоимость обучения. Мой сын учится в частной школе. Мы покупаем только тетради, дневник, пенал и другую расходную канцелярию", – рассказала женщина.

В этом году, по словам Марины, сборы в школу обходятся гораздо дороже – в районе 20-25 тысяч рублей:

"Нужно покупать и обувь, и рубашки. Требуется и новый портфель. За год рюкзак пришёл в негодность. Конечно, придётся покупать канцелярию. Соответственно, "путинских" 10 тысяч на всё не хватит. Но хотя бы на "первоначальный взнос" вполне достаточно. Можно потратить эти деньги, например, полноценно на канцелярию или на верхнюю одежду и обувь. И за это спасибо".

Наталья Кузнецова траты на сборы в школу своего сына ещё не подсчитывала, хотя тоже уверена, что в 10 000 рублей не уложится. Говорит, летом-2020 на это потратила примерно от 12 до 15 тысяч рублей. Сейчас сумма будет больше, так как придётся всё покупать заново. "Сын вырос и вытянулся, поэтому все вещи покупать нужно будет полностью, с нуля. А ещё и рабочие тетради надо взять. Выплаты в размере 10 тысяч рублей, конечно, не хватит, если не одеваться совсем по дешёвке. Только это не экономия: такой одежды хватит месяца на два и развалится", – говорит Наталья.

А вот в семье Лаврищевых считают, что "путинской" выплаты им хватит, чтобы полноценно собрать в школу сына-шестиклассника: "Нужно докупить пару свежих рубашек, футболки и брюки. Многие вещи остались с прошлого года: спортивный костюм, рубашки. Что-то купили уже заранее, например, тёплый строгий жакет. По сути, мальчику больше ничего и не нужно. Из канцелярии много мы привыкли не покупать: всё равно в процессе учёбы понадобятся какие-нибудь "золотые краски", которых днём с огнём не сыщешь. А так сын даже от нового рюкзака отказался: сказал, что старый очень модный, на нём кот из мемов, и теперь такой же уже не найти".

Проблема, как говорит Ирина, "нарисовалась" там, где не ждали: очень трудно подобрать вещи на 12-летнего подростка. В детском отделе на его рост одежды не найти, а взрослый S-размер висит на мальчишке как мешок из-под картошки.

Без всяких излишеств

По словам барнаульцев, самые дорогостоящие приобретения к школе – это портфель (от 2000 руб.), рубашки (в среднем 1000-1500 руб.) и школьное платье (от 3000 руб.) для девочек. В магазинах Барнаула школьные рюкзаки можно увидеть и за 800 рублей и за 10 000 рублей. Как говорится, каждому по потребностям. Но тут нужно учесть, что рюкзак за 1000 рублей вряд ли прослужит долго. Но и за 10 тысяч тоже покупать не обязательно. В среднем неплохой рюкзак можно приобрести за две-три тысячи. Важный момент: врачи советуют для учеников начальной школы приобретать каркасные ортопедические рюкзаки, которые не портят осанку.

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Что касается формы, то родители отмечают, что часто большое значение имеют требования отдельно взятой школы. Где-то обязательной считается юбка или брюки из ткани в клеточку. Вещи такой расцветки найти довольно сложно, а на предприятиях, с которыми заключила договор школа, ценники, как говорят собеседники, завышены.

В большинстве школ Барнаула обязательный атрибут учеников – трикотажный жилет. В каждом учреждении своего цвета и со своей эмблемой. В специализированных магазинах (там есть списки с требованиями каждой школы) он обойдётся в 950 рублей. В масс-маркетах, как говорят родители, такой же жилет (а иногда ещё и лучшего качества) можно приобрести дешевле почти в два раза – за 500 рублей. Но прежде чем его покупать, убедитесь, что он подходит под требования вашей школы, советует Карина Панова, иначе вам придётся потратиться дважды.

В целом барнаульцы отмечают, что стараются покупать лишь необходимые вещи для школьников – дети быстро вырастают, поэтому набирать, например, гору рубашек нет необходимости.

"Три рубашки – одна белая парадная и две на каждый день, двое брюк, несколько футболок, спортивная форма, обувь и кроссовки для физкультуры", – перечисляет необходимый комплект для мальчика Марина Здвижкова.

В комплект необходимой одежды для девочек входят также три блузки, юбка, школьный сарафан (или платье), брюки, жилет, жакет, спортивный костюм, две-три футболки, обувь, рассказывает Ирина Лаврищева. По её мнению, девочек собирать сложнее: и одежды требуется больше, и она подороже. Только хороший сарафан в специализированном магазине будет стоить 4500 рублей. А ещё придётся потратиться на колготки и бантики-заколочки, которые тоже стоят недешёво.

Из канцелярии, по словам Марины Здвижковой, ребёнку обязательно понадобятся рюкзак, пенал, тетради, дневник, ручки, карандаши и мелкие принадлежности, такие как линейки, ластики, точилки. В младших классах – цветная бумага, белый картон, пластилин, цветные карандаши, краски и кисти.

Практически все вещи можно приобрести в специализированных магазинах школьной одежды. Но и цены будут там значительно выше, чем в масс-маркетах. Если же вы хотите сэкономить, придётся погулять по ТЦ города: во многих из них вещи можно приобрести с неплохими скидками. То же самое касается и канцелярии. Даже магазины крупных торговых сетей устраивают школьные ярмарки-распродажи с приятными ценами.

Советы "бывалых" родителей

1. Не старайтесь учесть всё до мелочей, закупая горы канцелярии, советует Марина Здвижкова: "Просто приобретите самое основное. Список запросите у преподавателя. Но будьте готовы к тому, что может внезапно потребоваться "особенная" линейка или какие-то немыслимые предметы для школьных поделок".

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2. Если ваш ребёнок первоклассник, покупайте канцелярию вместе с ним, говорит Марина Здвижкова. Это поможет малышу легче адаптироваться к школьной жизни: "Первоклассник только-только пришёл из детского сада, интересный дневник, который он сам выбирал, цветные карандаши и ручки сделают для него начало "взрослой жизни" более привлекательным".

3. Если школа позволяет, постарайтесь заменить рубашки и блузки с множеством пуговиц на трикотажные водолазки – это значительно облегчит жизнь ребёнку, рассказывает мама пятиклассницы Елена Соколова: "В первом классе я соблазнилась красивейшими блузками с очень мелкими пуговичками. А потом пришлось быстро закупать трикотажные кофточки. Дочь просто не успевала расстёгивать/застёгивать весь этот огромный ряд пуговиц, переодеваясь на физкультуру. Трикотажную блузку гораздо проще снять и надеть".

4. Покупайте кроссовки с застёжкой на липучке. Шнурки может завязать далеко не каждый первоклассник, да и времени это занимает много.

5. Не покупайте вещи из чистого хлопка – он очень легко мнётся и ребёнок будет выглядеть неопрятно. Выбирайте одежду из смесовых тканей.

6. Если вдруг вы не успели купить всё необходимое до 1 сентября – не надо паниковать. Главное, чтобы вашему ребёнку было в чём пойти в первые дни. А там спокойно докупите всё, что нужно: магазины ведь продолжат работать.

7. Хотите сэкономить? Следите за акциями в магазинах. Сейчас во многих ТЦ проходят распродажи школьных коллекций прошлого года. А некоторые известные сети объявили акцию "три вещи по цене двух". Вам не нужны две одинаковые вещи? Идите в магазин вместе с друзьями или знакомыми, которые тоже собирают детей в школу. Так вы и необходимое купите и в деньгах выиграете.

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