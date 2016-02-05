Зоопарк, в котором можно поиграть с животными, открылся в Барнауле

Контактный зоопарк "Страна Енотия" открылся в Барнауле по адресу Балтийская, 23, сообщает "Катунь 24".

В этом зоопарке на животных можно не только смотреть, но и гладить их. Есть морские свинки, кролики, сурикаты, ежи, обезьяны, енот. Также животных можно покормить специальной едой.

Для посетителей действуют скидки: 50% для многодетных семей и 20% для пенсионеров. Детям до трех лет, а также инвалидам первой и второй групп вход бесплатный. Зоопарк работает с 10.00 до 22.00.