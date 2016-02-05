Год кролика

Зоопарк, в котором можно поиграть с животными, открылся в Барнауле

С животными в зоопарке можно играть, гладить их и брать на руки.

5 февраля 2016, 18:50

Контактный зоопарк "Страна Енотия" открылся в Барнауле по адресу Балтийская, 23, сообщает "Катунь 24".

В этом зоопарке на животных можно не только смотреть, но и гладить их.  Есть морские свинки, кролики, сурикаты, ежи, обезьяны, енот. Также животных можно покормить специальной едой. 

 Для посетителей действуют скидки: 50% для многодетных семей и 20% для пенсионеров. Детям до трех лет, а также инвалидам первой и второй групп вход бесплатный.  Зоопарк работает с 10.00 до 22.00.

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