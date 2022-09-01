Зумеры за Skillbox. Молодое поколение учится онлайн в два раза чаще миллениалов

Мобильный оператор Tele2 проанализировал активность клиентов на обучающих онлайн-платформах. В Сибири самой популярной площадкой среди клиентов стала Skillbox — её выбрали 28% пользователей. На втором и третьем месте расположились Geekbrains (25%) и «Нетология» (23%).

Чаще всего обучение онлайн выбирают сибиряки 25-35 лет — на них приходится 38% пользователей образовательных площадок. На втором месте — возрастная группа 35-45 лет (26%), на третьем — категория 18-25 лет (21%). Сибиряки, которым от 45 до 55 лет, учатся онлайн чаще, чем пользователи до 18 лет, — соотношение составляет 9% против 4%. Ещё 2% — это возрастная группа старше 55 лет.

Всего в исследование вошли пять крупных образовательных площадок. Аудитория пользователей распределяется между ними следующим образом: Geekbrains — 27%, Skillbox — 26%, «Нетология» — 20%, Stepik — 13%, «Яндекс.Практикум» — 12%.

Самой многочисленной оказалась возрастная группа от 25 до 35 лет — на неё приходится 43% пользователей. Группы населения в возрасте 18-25 и 35-45 лет занимают почти равные доли — по 22% и 23% соответственно. Однако и в зрелом возрасте (45-55 лет) часто выбирают обучение онлайн — доля таких студентов составляет 7%. На самую юную аудиторию до 18 лет приходится всего 4% пользователей.

Наибольшее количество пользователей сосредоточено в макрорегионах Москва — 22%, Северо-Запад — 14% и Урал — 13%. В среднем 55% пользователей — мужчины. Единственный макрорегион, где среди студентов доля женщин выше, — Байкал и Дальний Восток. Здесь отрыв составляет 4%.

Относительно начала года динамика числа пользователей всех платформ имеет тренд на убывание, что, вероятно, связано с сезоном отпусков и летними каникулами. Также в компании вычислили количество сессий в день и их медианное значение. Наиболее активно в течение дня на сайт заходят студенты Stepik: здесь медианное количество посещений в сутки составляет 20,3.