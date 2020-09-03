Звезда сериала "Универ" прилетела на Алтай в одиночестве

Актриса Анна Хилькевич, наибольшую известность которой принес сериал "Универ", прилетела отдыхать на Алтай. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По словам девушки, она давно планировала побывать в регионе, но никогда не думала, что сделает это в гордом одиночестве.

"Я еду туда помолчать, помедитировать, услышать себя и увидеть красоту, созданную природой. За всю свою сознательную жизнь я была одна и без связи, мне кажется, часа три от силы, и я чувствую, как мне сильно сейчас это необходимо, – поделилась актриса. – Спасибо любимому мужу, что остался с нашими малышками. Это круто, что ты у меня такой... смелый".

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Прочее Ирина Хакамада отдыхает на Алтае

Напомним, Анна Хилькевич в "Универе" исполнила роль непосредственной блондинки Маши Беловой. За время сериала Маша влюбилась в Валю, попробовала себя в разных профессиях и серьезно занялась построением карьеры журналиста. "Моя блондинка – обычная девочка, просто очень искренняя", – описывает свою героиню артистка.

Как уже писал amic.ru, ранее известная российская телеведущая Юлия Барановская в своем аккаунте в Instagram также поделилась фото из Горного Алтая, где она побывала вместе с детьми. А заслуженный артист России Данила Козловский предпочел отдохнуть в Белокурихе. В середине августа выбрала в качестве места отдыха Алтай политик, экономист, бывший кандидат в президенты Ирина Хакамада.