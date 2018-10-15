Звезда "Вечернего Урганта" Алла Михеева отдохнула на Алтае

Фото: Instagram

Звезда программы "Вечерний Ургант", ведущая программы "Острый репортаж" Алла Михеева побывала на отдыхе в Чемальском районе Республики Алтай. О том, как актриса наслаждается видами бирюзовой Катуни, можно понять по ее Instagram.

"Очень, очень красиво!!!", "Вот это красота!", "Катунь в это время реально бирюзовая", "Горный Алтай — это место силы! Приезжайте к нам заряжаться почаще!!!" — комментируют фотографии подписчики.

Отметим, что Алла Михеева ранее приезжала на праздник "Алтайская зимовка" в Алтайский край. Она сделал специальный репортаж о том, как живут жители Сибири. Бывший губернатор региона Александр Карлин передал через нее Ивану Урганту бочонок с местным медом. Однако выяснилось, что мед при перелете в Москву вытек.