Продажи ноутбуков в России упали на 20%
Больше всего рухнули продажи у ушедших брендов
24 апреля 2023, 11:45, ИА Амител
В России продажи ноутбуков за первый квартал 2023 года упали на 20% в натуральном выражении – до 812 тысяч устройств.
Как пишет "Коммерсантъ", в деньгах падение составило 33% год к году – до 45,5 миллиарда рублей.
Больше всего упали продажи у ушедших брендов: HP (на 74%), Acer (на 62%), Asus (на 67%), Dell (на 75%), Apple (на 34%) и других, рассказали изданию в Holodilnik.ru.
В то же время наибольший рост у китайских брендов Haier (на 23%), ThundeRobot (более 100%), Chuwi (более 100%) и тайваньского Gigabyte (на 42%).
Падение рынка связывают с последствиями ажиотажного спроса на технику в первой половине 2022 года, спровоцированного началом СВО.
Ранее сообщили, что производители китайских смартфонов, поставляемых в Россию, начали предустанавливать на устройства магазин приложений RuStore.
12:25:10 24-04-2023
Продажи вообще рухнули в России.
12:49:59 24-04-2023
Гость (12:25:10 24-04-2023) Продажи вообще рухнули в России. ... А покупки на месте топчутся?
12:51:32 24-04-2023
продажи рухнули, но цену мы не снизим.