Продажи ноутбуков в России упали на 20%

Больше всего рухнули продажи у ушедших брендов

24 апреля 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России продажи ноутбуков за первый квартал 2023 года упали на 20% в натуральном выражении – до 812 тысяч устройств.

Как пишет "Коммерсантъ", в деньгах падение составило 33% год к году – до 45,5 миллиарда рублей.

Больше всего упали продажи у ушедших брендов: HP (на 74%), Acer (на 62%), Asus (на 67%), Dell (на 75%), Apple (на 34%) и других, рассказали изданию в Holodilnik.ru.

В то же время наибольший рост у китайских брендов Haier (на 23%), ThundeRobot (более 100%), Chuwi (более 100%) и тайваньского Gigabyte (на 42%).

Падение рынка связывают с последствиями ажиотажного спроса на технику в первой половине 2022 года, спровоцированного началом СВО.

Ранее сообщили, что производители китайских смартфонов, поставляемых в Россию, начали предустанавливать на устройства магазин приложений RuStore.