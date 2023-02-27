Продуктовые ярмарки пройдут в Барнауле 4 марта

Закупиться едой можно будет по пяти адресам

27 февраля 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: Михаил Полубедов / "Вечерний Барнаул"

В субботу, 4 марта, в Барнауле состоятся очередные продовольственные ярмарки, сообщили в мэрии.

Площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:

пр. Ленина, 71 (у ТЦ "Россия");

ул. 50 лет СССР, 51а (площадь Маршала Жукова);

площадь Народная;

ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

пр. Красноармейский, 36 (перед бар-рестораном "Опера");

ул. Чайковского, 21а (площадь перед ДК "Южный").

На ярмарках можно будет купить мясо, рыбу, колбасы, выпечку, масло, овощи, фрукты и другие товары от предприятий и фермерских хозяйств Алтайского края.