Продуктовые ярмарки пройдут в Барнауле 4 марта
Закупиться едой можно будет по пяти адресам
27 февраля 2023, 15:45, ИА Амител
Фото: Михаил Полубедов / "Вечерний Барнаул"
В субботу, 4 марта, в Барнауле состоятся очередные продовольственные ярмарки, сообщили в мэрии.
Площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:
- пр. Ленина, 71 (у ТЦ "Россия");
- ул. 50 лет СССР, 51а (площадь Маршала Жукова);
- площадь Народная;
- ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- пр. Красноармейский, 36 (перед бар-рестораном "Опера");
- ул. Чайковского, 21а (площадь перед ДК "Южный").
На ярмарках можно будет купить мясо, рыбу, колбасы, выпечку, масло, овощи, фрукты и другие товары от предприятий и фермерских хозяйств Алтайского края.
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