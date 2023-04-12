Прохладно и скользко. О погоде в Алтайском крае 12 апреля
Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается
12 апреля 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае продолжается волна небольшого похолодания. Об этом рассказали в региональном ЦГМС.
В регионе температура воздуха составит от +4 до +9 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров поднимутся до +5...+7 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду.
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