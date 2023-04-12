Прохладно и скользко. О погоде в Алтайском крае 12 апреля

Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается

12 апреля 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае продолжается волна небольшого похолодания. Об этом рассказали в региональном ЦГМС.

В регионе температура воздуха составит от +4 до +9 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров поднимутся до +5...+7 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду.