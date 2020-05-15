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Хорошее предложение.
Депутат «Единой России» предложил сократить новогодние праздники в России
5 часов назад
Правильно сделали.
Власти Киргизии официально запретили артистам петь под фонограмму
3 часа назад
Цензор забухал ?
Власти Киргизии официально запретили артистам петь под фонограмму
3 часа назад
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На Алтае из-за непогоды в ночь перекрыли трассу
час назад 2023, 01:01
Еще одно смертельное ДТП произошло в Алтайском крае
час назад 2023, 00:01
Такой день. Гибель шести человек в аварии и смерть медведя Жорика из барнаульского зоопарка
3 часа назад 2023, 23:01
Власти Киргизии официально запретили артистам петь под фонограмму
3 часа назад 2023, 22:01
Россиянам рассказали о новых правилах доставки пенсии
4 часа назад 2023, 21:01
Депутат «Единой России» предложил сократить новогодние праздники в России
5 часов назад 2023, 20:01
Число погибших в смертельной аварии в Алтайском крае возросло до шести
6 часов назад 2023, 19:01
Рабочие проверяют на прочность грунт в районе моста у Нового рынка
6 часов назад 2023, 19:01
Стало известно, что случилось с госпитализированным в критическом состоянии актером Джереми Реннером
7 часов назад 2023, 18:01
Водителям в Алтайском крае порекомендовали отказаться от дальних поездок из-за непогоды
8 часов назад 2023, 18:01
Семь человек погибли в ДТП в Алтайском крае с начала года
8 часов назад 2023, 17:01
В барнаульском зоопарке погиб медведь Жорик, но у него после смерти родились медвежата
9 часов назад 2023, 17:01
Дорогу на границе Алтайского края с Казахстаном закрыли из-за сильной метели
9 часов назад 2023, 16:01
Опубликовано фото с места смертельной аварии под Поспелихой
9 часов назад 2023, 16:01
Число погибших в смертельной аварии в Алтайском крае увеличилось до пяти человек
10 часов назад 2023, 15:01
В ГИБДД подтвердили информацию о смерти двух детей в аварии в Алтайском крае
11 часов назад 2023, 15:01
Соцсети: Двое детей и взрослый погибли в аварии в Алтайском крае
11 часов назад 2023, 14:01
Умер известный американский гонщик Кен Блок
12 часов назад 2023, 14:01
Пожарные спасли женщину из горящего дома в Барнауле
12 часов назад 2023, 13:01
Отдых на Рождество в Алтайском крае обойдется желающим дороже, чем в других регионах Сибири
13 часов назад 2023, 13:01
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Новости
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Мнения
Недвижимость
Здоровье
Экология
Авто
Происшествия
Спорт
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Туризм
Образование
Культура
Тесты и игры
Погода в Барнауле
Алтай
Барнаул
Бийск
Рубцовск
Инфографика
Фоторепортажи
Спецпроекты
Один на один
Народный знак качества
Комментарии в эфире