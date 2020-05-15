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Комментарии в эфире
Храни вас Бог и наши пращуры и предки, РОД. Удачи вам мужики. По дури не геройствуйте. Соразмеряйте свои действия с последствиями чтобы не погибнуть.
Мобилизованные с Алтая отправились из учебного центра в зону СВО
16 часов назад
Гадать нечего надо мужчин от 18 до 30 лет два раза в неделю постоянно готовить на базовый курс мотострелков на базе воинских частей, военкоматов , ДОСААФ, учебных центров а также учебных заведений кроме школы.
Проведение нового этапа мобилизации в ближайшие полгода оценил депутат Госдумы
15 часов назад
Для полной и окончательной победы над укронацистами хочешь не хочешь а к мобилизации готовиться надо прежде всего все мужчины от 18 до 35 лет служил не служил должны постоянно минимум два раза в неделю проходить военную полнокровную подготовку.
Проведение нового этапа мобилизации в ближайшие полгода оценил депутат Госдумы
15 часов назад
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Экология
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Погода в Барнауле
Алтай
Барнаул
Бийск
Рубцовск
Инфографика
Фоторепортажи
Спецпроекты
Один на один
Народный знак качества
Анонс коммерческий
Комментарии в эфире