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Странно то, что люди думают, что риэлтеры разбираются в правовой стороне вопроса и могут проверить юридическую чистоту сделки. Как бы не так. Они не юристы, и в юридических тонкостях не разбираются. Берут деньги с клиентов, а те платят и не понимают за что платят. Но самое печальное, что он не несут никакой ответственности. Пора принять законодательные меры о том, что услуги риэлтера могут оказывать лица, имеющие юридическое образование и получившие специальный допуск. Иначе этот бардак никогда не закончится.
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задушить легко - сломал щитовидный хрящ - и всё. тут достаточно ребром сильно ударить по шее. а то написали, как будто там он 15 минут душил. Гад такой, если честно. презренный мужчинко
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Барнаул
Бийск
Рубцовск
Инфографика
Фоторепортажи
Спецпроекты
Один на один
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