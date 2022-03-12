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Происшествия
Происшествия
Пожарные спасли человека из загоревшегося склада в Барнауле
12 марта 2022, 10:01
Разбросало на части. Автомобиль врезался в ёлку возле АлтГУ в Барнауле и несколько раз перевернулся
12 марта 2022, 08:04
Алтайский чиновник получил 1,5 года условно из-за упавшего на девочку дерева
11 марта 2022, 08:18
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Легковушка протаранила трамвай в Барнауле и получила сильные вмятины
11 марта 2022, 06:26
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В Алтайском крае рецидивист за два дня зарезал двух собутыльников
10 марта 2022, 17:45
Житель Алтайского края получил 7,5 года колонии за кражу денег со счетов детей-сирот
10 марта 2022, 08:41
В Минобороны подтвердили информацию об участии солдат-срочников в спецоперации на территории Украины
9 марта 2022, 17:20
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Прицеп с гречкой перевернулся на трассе в Алтайском крае
9 марта 2022, 17:05
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20 человек эвакуировали из горящей пятиэтажки в Барнауле
9 марта 2022, 08:14
Тела четырех рабочих обнаружили на складе в Москве
8 марта 2022, 19:28
Массовая авария с участием пяти автомобилей произошла на трассе в Алтайском крае
8 марта 2022, 18:25
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Сотрудники ФСБ в Ростовской области задержали участника запрещенного «Правого сектора»
7 марта 2022, 09:50
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В Барнауле полицейские «за руку» поймали 19-летнего закладчика
7 марта 2022, 07:10
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Путин подписал закон о защите детей от педофилов
6 марта 2022, 17:47
Бездомная собака покусала ребенка на городском рынке
6 марта 2022, 16:23
Две девочки и женщина пострадали в массовом ДТП в Алтайском крае
6 марта 2022, 09:41
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ДТП с автобусом, грузовиком и двумя легковыми авто произошло в Алтайском крае
6 марта 2022, 07:59
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Два человека погибли в ДТП на трассе Барнаул — Рубцовск
5 марта 2022, 13:05
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В Барнауле у трамвая по ходу движения отвалились колеса
5 марта 2022, 11:50
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В Бийске двое подростков с автоматом напали на мужчин
5 марта 2022, 07:50
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Рядом с Запорожской АЭС произошел пожар
4 марта 2022, 05:45
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Бывший директор санатория в Алтайском крае украл почти миллион у Минздрава
3 марта 2022, 19:17
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Пенсионерку из Новосибирска убило выкинутым с 7-го этажа креслом
3 марта 2022, 11:35
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В Барнауле мужчина выпал из окна пятого этажа
2 марта 2022, 18:59
На Алтае сельчанин убил знакомого за оскорбление его сожительницы
2 марта 2022, 15:58
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