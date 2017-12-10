11 декабря объявили в Якутии днем траура по погибшим в жутком ДТП
В результате аварии погибли девять человек
Фото : пресс-служба МВД по республике Саха
Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов подписал указ об объявлении понедельника, 11 декабря, днем траура в регионе по жертвам аварии, унесшей жизни девяти человек. Об этом пишет RT со ссылкой на сайт правительства Якутии.
"Очень тяжело на сердце от случившегося. Для всех якутян это большая трагедия, невосполнимая утрата. Вся республика скорбит вместе с вами. Мы не оставим вас наедине с бедой", — цитирует издание слова Борисова.
Напомним, чудовищное ДТП произошло поздно в пятницу, 8 декабря, в Мегино-Кангаласском районе Якутии. На трассе "Колыма" лоб в лоб столкнулись "КамАЗ" и микроавтобус "УАЗ". После этого автомобили загорелись.
В результате инцидента погибли девять человек, включая двухлетнего ребенка. По факту произошедшего было возбуждено два уголовных дела.