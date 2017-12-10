11 декабря объявили в Якутии днем траура по погибшим в жутком ДТП

Фото : пресс-служба МВД по республике Саха

Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов подписал указ об объявлении понедельника, 11 декабря, днем траура в регионе по жертвам аварии, унесшей жизни девяти человек. Об этом пишет RT со ссылкой на сайт правительства Якутии.

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"Очень тяжело на сердце от случившегося. Для всех якутян это большая трагедия, невосполнимая утрата. Вся республика скорбит вместе с вами. Мы не оставим вас наедине с бедой", — цитирует издание слова Борисова.

Напомним, чудовищное ДТП произошло поздно в пятницу, 8 декабря, в Мегино-Кангаласском районе Якутии. На трассе "Колыма" лоб в лоб столкнулись "КамАЗ" и микроавтобус "УАЗ". После этого автомобили загорелись.

В результате инцидента погибли девять человек, включая двухлетнего ребенка. По факту произошедшего было возбуждено два уголовных дела.