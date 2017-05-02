11 пассажиров рейса "Москва-Бангкок" остаются в больнице

Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов сообщил о состоянии россиян, пострадавших в результате попадания самолета в воздушную яму, сообщает НСН.

"По последним данным, из 15 россиян, пострадавших в результате попадания самолета в воздушную яму 1 мая, которые были госпитализированы в тот же день в местную клинику, 8 человек были прооперированы, 4 сегодня были выписаны. В больнице остаются 11 человек, двое по-прежнему находятся в палате интенсивной терапии", - сообщил Соснов.

Состояние остальных пациентов оценивается врачами как удовлетворительное.

1 мая Boeing компании "Аэрофлот", выполнявший рейс "Москва-Бангкок", попал в воздушную яму. В результате пострадали 27 человек, из них 24 гражданина России.