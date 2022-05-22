12 тысяч коррупционных преступлений зарегистрировали в России с начала 2022 года
Взяточные преступления составляют более половины из них
22 мая 2022, 13:49, Илья Звягинцев
12 тысяч коррупционных преступлений выявили в России с января по март 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ.
«В сравнении с предшествующим годом количество преступлений коррупционной направленности практически не изменилось (12 тыс., что на 0,3% больше, чем годом ранее)», — сказано в сообщении.
Коррупционные преступления составляют более половины из общего числа.
Всего в первом квартале 2022 года зарегистрировано 39,2 тысячи преступлений экономической направленности.
Материальный ущерб от этих преступлений составляет примерно 77,8 млрд рублей.
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