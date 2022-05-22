12 тысяч коррупционных преступлений зарегистрировали в России с начала 2022 года

12 тысяч коррупционных преступлений выявили в России с января по март 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ.

«В сравнении с предшествующим годом количество преступлений коррупционной направленности практически не изменилось (12 тыс., что на 0,3% больше, чем годом ранее)», — сказано в сообщении.

Коррупционные преступления составляют более половины из общего числа.

Всего в первом квартале 2022 года зарегистрировано 39,2 тысячи преступлений экономической направленности.

Материальный ущерб от этих преступлений составляет примерно 77,8 млрд рублей.