120 человек погибли при обрушении пешеходного моста в Индии

120 человек погибли при обрушении подвесного пешеходного моста в индийском штате Гуджарат, сообщает РИА Новости.

Переправа рухнула 30 октября, когда на ней находилось около 500 человек. Больше 350 из них оказались под водой.

В полиции не исключают, что число жертв продолжит расти по мере проведения поисковой операции.

Как пишет ТАСС, мост Морби построили в 1879 году. Он имеет ширину 1,25 м, длину 233 м и установлен над рекой Мачху, соединяя дворцовый комплекс Дарбаргадх и инженерный колледж Лахдирджи.

В марте его закрыли на реконструкцию и вновь открыли за четыре дня до трагедии, 26 октября. Ремонт проводила частная фирма, объект так и не получил муниципальный «сертификат годности».

Ранее в Сеуле во время празднования Хэллоуина произошла давка, в результате которой, по последним данным, погибли 154 человека и 133 пострадали. Среди жертв трагедии — четыре россиянки.