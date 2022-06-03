13 человек пострадали при наезде автобуса на остановку в Подмосковье
По предварительным данным полиции, водитель во время движения потерял сознание
3 июня 2022, 08:20, Никита Черников
Автобус врезался в остановку общественного транспорта на 22-м километре Ленинградского шоссе в Подмосковье, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
ТАСС отмечает, что ДТП произошло на остановке общественного транспорта «Родионово» в Химках. Рейсовый автобус № 851 следовал по маршруту Шереметьево — Москва.
По предварительным данным ГАИ, 56-летнему водителю во время движения стало плохо и он потерял сознание. Травмы получили 13 пассажиров автобуса, всего в нём ехало 20 человек.
Полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия.
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