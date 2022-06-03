13 человек пострадали при наезде автобуса на остановку в Подмосковье

Автобус врезался в остановку общественного транспорта на 22-м километре Ленинградского шоссе в Подмосковье, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

ТАСС отмечает, что ДТП произошло на остановке общественного транспорта «Родионово» в Химках. Рейсовый автобус № 851 следовал по маршруту Шереметьево — Москва.

По предварительным данным ГАИ, 56-летнему водителю во время движения стало плохо и он потерял сознание. Травмы получили 13 пассажиров автобуса, всего в нём ехало 20 человек.

Полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия.