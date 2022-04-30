13 домов сгорели в Новосибирской области
Без жилья остались 22 человека
30 апреля 2022, 22:01, Никита Черников
13 домов сгорели в городе Болотном Новосибирской области, сообщают «Вести Новосибирск» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
Пожар начался 29 апреля в 16:05. В общей сложности пламя уничтожило десять жилых и три нежилых дома на общей площади 618 квадратных метров, траву и придомовые территории 3,7 га.
Пострадавших нет. 22 погорельцев (в том числе шестерых детей) разместили временно у родственников.
По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнём.
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