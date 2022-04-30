13 домов сгорели в Новосибирской области

13 домов сгорели в городе Болотном Новосибирской области, сообщают «Вести Новосибирск» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Пожар начался 29 апреля в 16:05. В общей сложности пламя уничтожило десять жилых и три нежилых дома на общей площади 618 квадратных метров, траву и придомовые территории 3,7 га.

Пострадавших нет. 22 погорельцев (в том числе шестерых детей) разместили временно у родственников.

По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнём.