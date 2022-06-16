13-летний мотоциклист пострадал в ДТП на Алтае

13-летний мотоциклист получил травмы в результате ДТП в Горном Алтае, сообщили в республиканском МВД.

Авария случилась 15 июня около 14:00 в селе Майма.

«43-летняя местная жительница, управляя личным автомобилем Toyota Corona Exiv, при выполнении манёвра поворот налево не уступила дорогу транспортному средству, движущемуся во встречном направлении прямо, в результате чего допустила столкновение с мотоциклом Moto Land XT 250, за рулём которого находился 13-летний местный житель. После столкновения водитель мотоцикла допустил наезд на заборное ограждение хозяйственной постройки», — говорится в сообщении.

Подростка госпитализировали. За нарушение ПДД в отношении сельчанки проводят административное расследование.

Кроме того, полицейские намерены привлечь к ответственности родителей школьника «за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию».

15 июня в Барнауле на улице Малахова столкнулись легковушка и трамвай.