13-летний мотоциклист пострадал в ДТП на Алтае
Школьника госпитализировали
16 июня 2022, 14:55, Никита Черников
13-летний мотоциклист получил травмы в результате ДТП в Горном Алтае, сообщили в республиканском МВД.
Авария случилась 15 июня около 14:00 в селе Майма.
«43-летняя местная жительница, управляя личным автомобилем Toyota Corona Exiv, при выполнении манёвра поворот налево не уступила дорогу транспортному средству, движущемуся во встречном направлении прямо, в результате чего допустила столкновение с мотоциклом Moto Land XT 250, за рулём которого находился 13-летний местный житель. После столкновения водитель мотоцикла допустил наезд на заборное ограждение хозяйственной постройки», — говорится в сообщении.
Подростка госпитализировали. За нарушение ПДД в отношении сельчанки проводят административное расследование.
Кроме того, полицейские намерены привлечь к ответственности родителей школьника «за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию».
15 июня в Барнауле на улице Малахова столкнулись легковушка и трамвай.
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