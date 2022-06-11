Подросток сбежал из детского лагеря под Барнаулом
Мальчик не взял с собой сотовый телефон и полиции потребовалась помощь спасателей при поисках
11 июня 2022, 10:02
14-летний подросток сбежал из детского оздоровительного лагеря, который находится в барнаульском поселке Борзовая Заимка. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, мальчик не взял с собой телефон.
Информация о «беглеце» поступила спасателям от полиции в полночь.
«Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников полиции, личного состава поисково-спасательного отряда имени В. Зюкова и краевых спасателей около двух часов ночи ребенок был найден и передан родителям», — рассказали в ведомстве.
Всего в поисково-спасательных мероприятиях задействовали 22 человек и восемь единиц техники.
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