Подросток сбежал из детского лагеря под Барнаулом

14-летний подросток сбежал из детского оздоровительного лагеря, который находится в барнаульском поселке Борзовая Заимка. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, мальчик не взял с собой телефон.

Информация о «беглеце» поступила спасателям от полиции в полночь.

«Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников полиции, личного состава поисково-спасательного отряда имени В. Зюкова и краевых спасателей около двух часов ночи ребенок был найден и передан родителям», — рассказали в ведомстве.

Всего в поисково-спасательных мероприятиях задействовали 22 человек и восемь единиц техники.