15 человек погибло в результате двух взрывов в Стамбуле - СМИ

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Два взрыва произошло в Стамбуле в субботу, 10 декабря, в 22.30 по московскому времени. Один из них мог организовать смертник, пишет ТАСС со ссылкой на главу МВД Турции Сулеймана Сойлу.

Уточняется, что один взрыв прогремел рядом со стадионом возле здания "Сюзер Плаза", а другой - в парке Мачка. Предполагается, что в последнем месте и находился смертник, передает агентство слова министра.

Сойлу отметил, что в данный момент идет следствие, устанавливается точное число пострадавших, однако уже известно, что "их большое число". Министр также отметил, что лично осмотрит место происшествия.

В полиции агентству не дали комментариев насчет взрывов. "Мы не даем комментариев прессе относительно произошедшего", - цитирует ТАСС Управление безопасности района Бешикташ, где произошли взрывы.

Отмечается, что телеканал Al Jazeera Turk сообщил о 15 погибших в результате взрывов. По данным телеканала NTV, 38 человек пострадали.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позже выступил с заявлением, в котором резко осудил организаторов теракта и подтвердил гибель людей, добавляет "Лента.ру" со ссылкой на агентство Anadolu.

Лидер страны заявил, что террористическая атака была направлена против сотрудников сил безопасности и мирных граждан. Эрдоган уверен, что террористы поставили перед собой цель нанести как можно больше ущерба.

Турецкий президент пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и отметил, что в результате атаки есть жертвы. Кроме этого, он назвал терроризм самым уродливым явлением и пообещал, что страна и нация его преодолеет, а преступников ждет кара.