15-километровый пожар произошел в Республике Алтай

В районе страшного лога на границе Горно-Алтайска и Маймы произошел огромный пожар, который произошел из-за возгорания сухой травы. Длина кромки пожара составила 15 километров, а общая площадь составила около 4 гектаров.

Как сообщает «Инцидент Барнаул», виновного в пожаре установить пока не удалось.

Напомним, что ранее, 17 апреля, лес загорелся у села Новоегорьевское Егорьевского района. Предположительно, огонь перекинулся на лесной массив с горящей свалки.

Ветер дул от деревни, огонь шел вглубь леса в сторону Срост и озера. Бороться с огнем спасателям помогали и местные жители.