15-летнего подростка приговорили к пяти годам колонии за планы по взрыву здания ФСБ
Трое подростков проходили по статье "Прохождение обучения в целях совершения террористической деятельности"
15-летнего подростка из Канска приговорили к пяти годам колонии и штрафу в размере 30 тысяч рублей по статье 205.3 УК РФ “Прохождение обучения в целях совершения террористической деятельности”. Об этом сообщил глава правозащитной организации “Агора” Павел Чиков.
Сообщение о задержании трёх подростков за расклейку политических листовок появилось в 2020 году.
Позднее правоохранители выяснили, что они в “Майнкрафте“ построили здание ФСБ с целью взорвать его, учились создавать взрывчатые вещества и кидали коктейли Молотова в заброшенных зданиях.
На момент задержания школьникам было по 14 лет. Двоих освободили от наказания, поскольку они сотрудничали со следствием.
Третьего приговорили к пяти годам колонии и штрафу. Под стражу его взяли в здании суда.