16-летняя девушка избила знакомую в Приморье и выложила видео в сеть

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Полицейские проводят проверку в отношении 16-летней девушки из города Фокино, которая избила 20-летнюю знакомую и выложила видео в интернет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Приморскому краю.

ЧП случилось еще 5 апреля, но известно о нем стало только сейчас. Избиение снимала на камеру мобильного телефона совершеннолетняя хозяйка квартиры.

Как пишет Regnum.ru, на кадрах видно, как в жилом помещении девушка на глазах у свидетелей бьет по лицу и таскает за волосы другую участницу конфликта.



После проверки обстоятельств инцидента материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о помещении участницы инцидента в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.