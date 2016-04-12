16-летняя девушка избила знакомую в Приморье и выложила видео в сеть

ЧП произошло 5 апреля в городе Фокино

12 апреля 2016, 16:45

Фото: popsugar-assets.com

Полицейские проводят проверку в отношении 16-летней  девушки из города  Фокино, которая избила 20-летнюю знакомую и выложила видео в интернет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Приморскому краю.

ЧП случилось еще 5 апреля, но известно о нем стало только сейчас. Избиение  снимала на камеру мобильного телефона совершеннолетняя хозяйка квартиры.

Как пишет Regnum.ru, на кадрах видно, как в жилом помещении девушка на глазах у свидетелей бьет по лицу и таскает за волосы другую участницу конфликта.

После проверки обстоятельств инцидента материалы  будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о помещении участницы инцидента в  центр временного содержания несовершеннолетних  правонарушителей.

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