17 крючков. В Барнауле задержали браконьера с богатым уловом осетровых

В ходе спецоперации алтайские транспортные полицейские изъяли сотни незаконно добытых рыбин, среди которых попадались и краснокнижные стерляди

6 июня 2022, 16:17

В краевой столице на Оби задержан браконьер, который добыл с моторки восемь стерлядок. Этих редких рыб злоумышленник ловил с помощью самодельного перемёта, оснащённого 17 крючками.

Ещё одного серьёзного браконьера поймали на реке Каменке. Этот рыбак сумел в одиночку вытащить из воды 193 плотвичек, которых ловил с лодки на самодельные снасти, сообщают в Сибирском управлении МВД на транспорте. Ущерб природе, который причинил этот рыбак, составил 100 тыс. рублей.

Операция «Нерест» проводилась транспортными полицейскими в период весеннего запрета на лов во время нереста рыб. На территории двух Алтаев были изъяты сотни метров сетей, почти двадцать лодок, самодельные снасти, перемёты, а также порядка 600 штук рыб различных пород: стерляди, хариусы, лещи, плотва и др. на сумму 560 тыс. рублей.

Напомним, что ранее в Солтонском районе с поличным поймали браконьеров с частями туши незаконно добытого зверя. Горе-охотники попали в ДТП, а уже при обследовании машины были найдены улики их промысла.

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