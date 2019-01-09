17-летняя студентка замерзла насмерть рядом с кафе в Бурятии

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Студентка улан-удэнского колледжа, 17-летняя девушка, замерзла насмерть рядом с кафе в селе Курумкан в Бурятии.

Как сообщили в республиканском управлении Следственного комитета, тело несовершеннолетней было обнаружено во дворе закусочной 6 января.

По предварительным данным, девушка училась в Улан-Удэ на 1 курсе одного из колледжей и на новогодние праздники приехала домой в село Курумкан. 5 января в вечернее время она направилась в местное кафе, где вместе с компанией приятелей принялась распивать спиртные напитки.

Около двух часов ночи она вышла из заведения без верхней одежды, направилась в туалет, но обратно не вернулась.

"Лишь следующим утром ее тело обнаружили на заднем дворе возле стены кафе. По одной из версий, девушка под воздействием спиртного уснула на морозе. Однако не исключено, что алкоголь мог усугубить какое-либо заболевание или болезненное состояние студентки, в результате чего она потеряла сознание и замерзла. Друзья не хватились ее, так как она вышла наружу вместе с парнем из их компании, и все подумали, что молодые люди вместе ушли домой. Но девушка и парень лишь немного поговорили на крыльце, после чего расстались: юноша направился домой, а девушка — в туалет, который располагался на улице", — добавляют в СКР.

По данному факту проводится проверка.