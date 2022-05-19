18-летнего жителя Норильска осудят за сожжение георгиевской ленты

В отношении 18-летнего жителя Норильска возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Поводом послужила публикация видео сожжения георгиевской ленты с призывами к осквернению символа воинской славы России.

В сообщении регионального СК сказано, что задержанный является последователем запрещённого в России «Правого сектора». В ролике он сжёг георгиевскую ленту и сопровождал «свои действия фразами, побуждающими к повторению акта осквернения».

В отношении 18-летнего молодого человека возбудили дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма, совершённая путём осквернения символов воинской славы России публично»).

Задержанного поместили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области задержали «сторонника украинских националистов», который повредил две опоры ЛЭП.