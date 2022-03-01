18-летний бийчанин пойдет под суд за развращение подростка

Алтайский Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Бийска о половом сношении с 14-летней девушкой. Как сообщает пресс-служба ведомства, по версии следствия, в январе 2022 года обвиняемый встретился со своей юной знакомой в одном из сёл Целинного района и, зная о возрасте девочки, вступил с ней в интимные отношения.

Как отмечают в СК, своими действиями молодой человек нарушил нравственное и физическое развитие школьницы.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину. Теперь дело рассмотрит суд. По ч. 1 ст. 134 УК РФ бийчанину грозит до четырёх лет лишения свободы.