В Алтайском крае угонщик решил "покататься" на чужом авто, но застрял в сугробе

В Табунском районе Алтайского края полицейские задержали подозреваемого в угоне Toyota Cresta. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, накануне в полицию обратился 29-летний житель села Табуны, который сообщил о том, что кто-то неправомерно завладел принадлежащим ему авто, который был припаркован около дома.

Как установили сотрудники полиции, 18-летний местный житель поздно вечером возвращался домой. Увидев у одного из домов автомобиль, который был не заперт, он решил воспользоваться этим обстоятельством и покататься.

Однако далеко уехать у молодого человека не вышло, поскольку он застрял в сугробе примерно в трёх километрах от места угона. Самостоятельно выехать из снежной ложбины не получилось и, бросив автомобиль, он покинул место происшествия.

Возбуждено уголовное дело ст. 166 УК РФ (“Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения”).