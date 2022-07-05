18-летний житель Алтайского края сжёг двухквартирный дом и машину из-за ссоры с собутыльником
Молодой человек и ранее привлекался к уголовной ответственности
5 июля 2022, 10:15, Никита Черников
В селе Макарьевка Топчихинского района сотрудники полиции задержали ранее судимого 18-летнего местного жителя по подозрению в совершении поджога. Об этом сообщает краевое МВД.
По предварительным данным, во время распития спиртного между молодым человеком и хозяином жилища произошла ссора. Парень взял на веранде бутылку с бензином, вылил содержимое на пол и поджёг.
«Огонь сразу потушить не удалось. В результате пожара сгорели деревянный двухквартирный дом, гараж и находившийся в нём автомобиль ВАЗ-2109. По предварительным данным, причинённая потерпевшим сумма материального ущерба составила около 1 миллиона рублей. Из людей никто не пострадал», — сообщили в полиции.
Уголовное дело возбудили по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Теперь парню грозят принудительные работы на срок по пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.
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