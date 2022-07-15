180 лет на всех получили члены банды наркоторговцев, сбывавших товар на Алтае
Через магазин «Алиса в стране чудес» участники картеля ежемесячно зарабатывали более 15 млн рублей
15 участников крупного картеля, работавшего на территории Сибири, услышали приговоры в новосибирском суде. Совокупно все участники группировки получили 180 лет колонии.
Как сообщает «КоммерсантЪ — Сибирь», организатором картеля считают 35-летнего Вадима Кучаева. Предполагается, что работой организации он руководил из колонии, где отбывал срок за торговлю наркотиками.
Структура состояла из нескольких подразделений, а продажа велась через интернет-магазин «Алиса в стране чудес». Ежемесячно злоумышленники зарабатывали более 15 млн рублей, торгуя на территории Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края.
В 2018 году правоохранители ликвидировали синдикат, а его предполагаемый основатель пошел на сделку со следствием и дал много ценной информации.
Кучаев получил 13 лет колонии, а остальным участникам группировки суд назначил сроки от семи до 15 лет.