180 лет на всех получили члены банды наркоторговцев, сбывавших товар на Алтае

15 участников крупного картеля, работавшего на территории Сибири, услышали приговоры в новосибирском суде. Совокупно все участники группировки получили 180 лет колонии.

Как сообщает «КоммерсантЪ — Сибирь», организатором картеля считают 35-летнего Вадима Кучаева. Предполагается, что работой организации он руководил из колонии, где отбывал срок за торговлю наркотиками.

Структура состояла из нескольких подразделений, а продажа велась через интернет-магазин «Алиса в стране чудес». Ежемесячно злоумышленники зарабатывали более 15 млн рублей, торгуя на территории Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края.

В 2018 году правоохранители ликвидировали синдикат, а его предполагаемый основатель пошел на сделку со следствием и дал много ценной информации.

Кучаев получил 13 лет колонии, а остальным участникам группировки суд назначил сроки от семи до 15 лет.