19-летний мотоциклист и его пассажир пострадали при столкновении с легковушкой на Алтае

Два человека пострадали в результате ДТП в Горно-Алтайске, сообщили в МВД по Республике Алтай.

Происшествие случилось 14 июля около 14:10 на улице Ленина.

19-летний парень на байке Racer-300 GY выехал на встречку и столкнулся с автомобилем ВАЗ-213110, за рулем которого был 68-летний житель Майминского района.

«В результате ДТП в приемный покой Республиканской больницы с травмами различной степени тяжести был доставлен водитель мотоцикла, госпитализация ему не потребовалась. Пассажир мотоцикла госпитализирован в травматологическое отделение. Водители трезвые», — рассказали в полиции.

Фото: 04.мвд.рф

В ведомстве уточнили, что мотоцикл, на котором разбился молодой человек, не был зарегистрирован в установленном порядке. Против него составили административный протокол по статье о нарушении правил расположения транспортного средства (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ). Также возбудили административное расследование.