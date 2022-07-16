19-летний мотоциклист на Алтае выехал на встречку и врезался в «Ниву»

Серьезная авария с участием мотоцикла произошла в Горно-Алтайске. О происшествии рассказали в региональном главке МВД.

«14 июля, около 14:10 часов, в г. Горно-Алтайске 19-летний местный житель, управляя мотоциклом марки „RACER-300 GY“, не зарегистрированным в установленном порядке, при движении по ул. Ленина не справился с управлением и совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем марки „ВАЗ-213110“, под управлением 68-летнего жителя Майминского района», — сказано в сообщении.

В результате аварии водитель мотоцикла и его пассажир попали в больницу. Водителю госпитализация не потребовалась, а пассажира госпитализировали в травматологическое отделение.

Отмечается, что оба водителя были трезвыми.