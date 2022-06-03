19-летний парень угнал у родственника автомобиль и попался полиции

37-летний житель села Табуны Алтайского края обратился в полицию с заявлением об угоне припаркованной у дома «Лады Ларгус». Угонщиком оказался 19-летний родственник потерпевшего.

«Как выяснилось, парень остался один дома, и когда хозяин отлучился по своим делам, решил взять ключи от машины и совершить угон», — сообщили в региональном ГУ МВД.

В отношении парня завели дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).

Кроме того, молодого человека отправили в спецпомещение для задержанных.