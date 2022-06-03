19-летний парень угнал у родственника автомобиль и попался полиции
Возбуждено уголовное дело
3 июня 2022, 10:20, Никита Черников
37-летний житель села Табуны Алтайского края обратился в полицию с заявлением об угоне припаркованной у дома «Лады Ларгус». Угонщиком оказался 19-летний родственник потерпевшего.
«Как выяснилось, парень остался один дома, и когда хозяин отлучился по своим делам, решил взять ключи от машины и совершить угон», — сообщили в региональном ГУ МВД.
В отношении парня завели дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).
Кроме того, молодого человека отправили в спецпомещение для задержанных.
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