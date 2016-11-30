20-летний чемпион России по стендовой стрельбе покончил с собой в Москве

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Следователи проводят проверку по факту смерти 20-летнего чемпиона России среди юниоров по стендовой стрельбе Владислава Лошакова. Об этом пишет ТАСС.

Отметим, что тело Лошакова было найдено в парке Москвы 13 ноября. Спортсмена с огнестрельным ранением в голову нашли прохожие. При молодом человеке обнаружили предсмертную записку.

О том, что погиб чемпион России, рассказал один из тренеров спортивной школы по стендовой стрельбе, за которую он выступал.

