20-летний рубцовчанин создал мобильное приложение и обманывал жителей России

Правоохранители расследуют уголовное дело в отношении жителя Рубцовска 2002 года рождения. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

Молодой человек создал сайт для бронирования поездок в разные регионы России. После бронирования пользователем мнимой поездки подозреваемый начинал переписку в мобильном приложении от лица водителя поездки, в ходе которой для оплаты предоставлял ссылку.

Доверчивые люди вводили все данные карты, которые получал злоумышленник. Он списывал деньги со счетов «клиентов».

Всего от действий злоумышленника пострадали 11 человек из разных регионов России.